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Nitrianska galéria ponúkne počas prázdnin besedy, divadlo i workshopy
Workshop s názvom Modrotlač v Nitrianskej galérii sa bude konať 12. augusta.
Autor TASR
Nitra 30. júna (TASR) - Nitrianska galéria ponúkne počas prázdnin sériu kultúrnych aktivít s názvom Leto na Samovej 1. Vo dvore na Samovej ulici pod Nitrianskym hradom ponúkne besedy, koncert a kreatívnu dielňu.
V poradí piaty ročník podujatia otvorí Fotodeň na nádvorí, ktorý sa bude konať 5. júla. Ponúkne súťažnú fotografickú výstavu, ktorá bude spojená s fotomaratónom. „Vo štvrtok 23. júla sa na Samovej ulici 1 uskutoční beseda so spisovateľkou Alexandrou Salmela a obľúbeným moderátorom Dadom Nagyom. Koncert kapely Sonoir je naplánovaný na 30. júla,“ uviedli organizátori.
Workshop s názvom Modrotlač v Nitrianskej galérii sa bude konať 12. augusta. „Na štvrtok 20. augusta pripravujeme tvorivú dielňu Haraburdiareň určenú deťom a ich rodičom, v rovnaký deň sa bude konať aj beseda so spisovateľkou Nicol Hochholczerovou. Letné podujatia na Samovej ulici ukončí 27. augusta inscenácia Divadla Morgonrock s príbehom pre deti s názvom Krpci z tretieho vchodu,“ doplnila Nitrianska galéria.
V poradí piaty ročník podujatia otvorí Fotodeň na nádvorí, ktorý sa bude konať 5. júla. Ponúkne súťažnú fotografickú výstavu, ktorá bude spojená s fotomaratónom. „Vo štvrtok 23. júla sa na Samovej ulici 1 uskutoční beseda so spisovateľkou Alexandrou Salmela a obľúbeným moderátorom Dadom Nagyom. Koncert kapely Sonoir je naplánovaný na 30. júla,“ uviedli organizátori.
Workshop s názvom Modrotlač v Nitrianskej galérii sa bude konať 12. augusta. „Na štvrtok 20. augusta pripravujeme tvorivú dielňu Haraburdiareň určenú deťom a ich rodičom, v rovnaký deň sa bude konať aj beseda so spisovateľkou Nicol Hochholczerovou. Letné podujatia na Samovej ulici ukončí 27. augusta inscenácia Divadla Morgonrock s príbehom pre deti s názvom Krpci z tretieho vchodu,“ doplnila Nitrianska galéria.