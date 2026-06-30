Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. jún 2026Meniny má Melánia
< sekcia Regióny

Nitrianska galéria ponúkne počas prázdnin besedy, divadlo i workshopy

.
Nitrianska galéria. Foto: TASR - Daniel Veselský

Workshop s názvom Modrotlač v Nitrianskej galérii sa bude konať 12. augusta.

Autor TASR
Nitra 30. júna (TASR) - Nitrianska galéria ponúkne počas prázdnin sériu kultúrnych aktivít s názvom Leto na Samovej 1. Vo dvore na Samovej ulici pod Nitrianskym hradom ponúkne besedy, koncert a kreatívnu dielňu.

V poradí piaty ročník podujatia otvorí Fotodeň na nádvorí, ktorý sa bude konať 5. júla. Ponúkne súťažnú fotografickú výstavu, ktorá bude spojená s fotomaratónom. „Vo štvrtok 23. júla sa na Samovej ulici 1 uskutoční beseda so spisovateľkou Alexandrou Salmela a obľúbeným moderátorom Dadom Nagyom. Koncert kapely Sonoir je naplánovaný na 30. júla,“ uviedli organizátori.

Workshop s názvom Modrotlač v Nitrianskej galérii sa bude konať 12. augusta. „Na štvrtok 20. augusta pripravujeme tvorivú dielňu Haraburdiareň určenú deťom a ich rodičom, v rovnaký deň sa bude konať aj beseda so spisovateľkou Nicol Hochholczerovou. Letné podujatia na Samovej ulici ukončí 27. augusta inscenácia Divadla Morgonrock s príbehom pre deti s názvom Krpci z tretieho vchodu,“ doplnila Nitrianska galéria.
.

Neprehliadnite

VENEZUELA PO ZEMETRASENÍ: Počet nezvestných je obrovský

Podoba vysvedčení sa postupne vyvíjala a dlho nemala jednotnú formu

Program 16-finále MS v noci z utorka 30. júna na stredu 1. júla

SHMÚ: Teploty na Slovensku prekonali rekord, dosiahli 41 stupňov