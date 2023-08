Nitrianska galéria ponúkne svojim návštevníkom Morský večer

Nitra 24. augusta (TASR) - Návštevníci Nitrianskej galérie si môžu vo štvrtok v jej priestoroch vychutnať Morský večer. Podujatie je venované výstave More a je súčasťou širšieho cyklu s názvom Pinakotéma 2023.



Ten ponúka milovníkom umenia možnosť spoznávať témy výstav z rôznych pohľadov. "Diskusie, prezentácie, prednášky, premietania či koncerty rozšíria obzory o aktuálnej výstave, jej autoroch a myšlienkach. Umožnia tiež bližší kontakt so súčasným vizuálnym umením. Návštevníci Nitrianskej galérie tak môžu zažiť obrazáreň tém," uviedla galéria.



Štvrtkový Morský večer bližšie predstaví výstavu More, ktorá prináša diela desiatok známych umelcov zo Slovenska, Česka a Rakúsko-Uhorska od konca 19. storočia až po súčasnosť a ponúka desiatky podôb morí a oceánov vo výtvarných dielach. "Súčasťou podujatia bude komentovaná prehliadka výstavy s kurátorom, premietanie krátkych filmov s morskými témami a diskusia s ich režisérkami," informovali organizátori.