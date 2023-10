Nitrianska galéria predstaví poetku Katarínu Kucbelovú

Nitra 10. októbra (TASR) - Besedou s Katarínou Kucbelovou pokračuje v Nitrianskej galérii jesenný cyklus literárnych diskusií. Moderátor Dado Nagy spisovateľku predstaví počas diskusie 25. októbra.



Ako informovali organizátori, etablovaná poetka vydala štyri básnické zbierky. "So svojou najnovšou knihou sa dostala do desiatky literárnej ceny Anasoft litera a vyhrala čitateľskú anketu Kniha roka. Jej básne boli preložené do viac ako desiatky jazykov a vyšli v rôznych zahraničných antológiách," uviedli.



Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006 a nadväzuje na predošlú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. "Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach," pripomenula Nitrianska galéria.