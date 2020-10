Nitrianska galéria predstaví tvorbu Danice Pištekovej

Nitra 21. októbra (TASR) – Nitrianska galéria predstaví tvorbu architektky Danice Pištekovej. Jej diela, ktoré sú presahom odevu a architektúry, budú prezentované na výstave s názvom Shirt strih.



Ako uviedol kurátor Adrián Kobetič, odev v autorkinej tvorbe nie je určený iba na to, aby slúžil svojmu účelu, ale vytvára nový program, rovnako ako to robí architektúra. „Vrství sa, premiestňuje, zoskupuje. Okrem toho však celý proces aj obracia. Už existujúce, zaužívané časti odevu sa stávajú stavebnými modulmi, z ktorých autorka vytvára nové objekty zbavené kultúrnych či sociálnych významov,“ uviedol Kobetič.



Výstava Shirt strih bude bez vernisáže sprístupnená v Galérii mladých od 22. októbra do 17. januára. „Pri splnení všetkých hygienických opatrení si ju budú môcť návštevníci pozrieť vo výstavnom priestore Galérie mladých,“ informovali organizátori.