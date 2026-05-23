Nitrianska galéria predstaví tvorbu mladých výtvarníkov
Výstava SEN/o bude sprístupnená od 5. do 28. júna.
Autor TASR
Nitra 23. mája (TASR) - Nitrianska galéria pripravuje skupinovú študentskú výstavu s názvom SEN/o. Vo výstavnom priestore Bunker predstaví diela 11 mladých výtvarníkov.
Ako uviedli kurátori Martin Kratochvil a Jana Mináriková, názov pripravovanej expozícia v sebe nesie slovnú hračku. „Spája sa s hlavným materiálom, ktorý študenti vo svojich dielach využívajú. Seno je krehké, dočasné, no zároveň tvárne a plné významov. Seno je pokosená letná lúka, romantika vianočných jasličiek. V sene sa však dá aj snívať. Napríklad o svete bez vojen a diktatúr,“ priblížili kurátori.
Výstava SEN/o bude sprístupnená od 5. do 28. júna. „Svoju tvorbu na nej budú prezentovať Adam Adamus, Michaela Antalíková, Kristína Bačinská, Barbora Baracká, Eliška Brandýská, Diana Beňová, Samuel Buch, Emma Krčmárová, Ema Mária Kutašová, Oleksandra Luferenko a Robert Nagy,“ informovala galéria.
