Nitrianska galéria predstaví tvorbu Oľgy Paštékovej
Autor TASR
Nitra 8. apríla (TASR) - Nitrianska galéria predstaví tvorbu Oľgy Paštékovej. Slávnostná vernisáž výstavy s názvom Bludičky sa bude vo výstavnom priestore Bunker konať 9. apríla o 18. hodine.
Ako informovali organizátori, pre aktuálnu výstavu v Nitrianskej galérii pripravila umelkyňa nové série diel a svietiacich lámp, ktoré predurčili názov aj celkovú atmosféru výstavy. „Dlhodobou snahou autorky je zobrazovanie civilizácie a jej stretu s prírodou. V trochu pochmúrnej atmosfére sa zjavujú tvory a stromy, ktoré predstavujú intuitívnu, divokú a nespútanú silu prírody, ale aj ľudskej povahy,“ povedal kurátor výstavy Vladimír Beskid.
Autorka diel vytvára v Nitrianskej galérii vnútornú krajinu a čarovný svet obrazov. „V jej ‚svetlopríbehoch‘ presvitajú postavy vlkov či havranov pri mesačnom svite. Osobitý účinok týchto intímnych prác vyznieva práve v stiesnenom priestore podzemia Bunkra. Oľga Paštéková a jej Bludičky v šerosvite prinášajú naliehavé metafory a vizuálne výzvy a podobenstvá o narušenom vzťahu človeka a prírody a obnažujú našu stigmu zo súčasného stavu sveta,“ priblížil Beskid. Ako doplnil, výstava potrvá do 31. mája.
