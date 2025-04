Nitrianska galéria predstaví tvorbu študentov UKF

Nitra 9. apríla (TASR) - Nitrianska galéria predstaví tvorbu študentov Katedry výtvarnej výchovy Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Ako informovali organizátori, výstava s názvom FATalizmus bude v priestore Bunker sprístupnená od 10. apríla do 1. júna.



Študenti UKF dostávajú v Nitrianskej galérii pravidelne priestor na prezentáciu svojej tvorby. Tohtoročná výstava FATalizmus sa zaoberá vzťahom medzi fyzickou tučnotou a filozofickým fatalizmom.



„Sú to metafory ochrany i pasce, útočiska aj izolovanosti. Tuk (fat) chráni telo pred vonkajšími vplyvmi, ale zároveň ho robí ťažším a obmedzuje pohyb. Môže byť aj komfortnou vrstvou, ktorá oddeľuje človeka od nepriaznivých vonkajších vplyvov,“ hovoria o výstave jej kurátori Martin Kratochvil a Jana Mináriková.



Podobne aj fatalizmus, ako viera v predurčenosť, môže byť podľa kurátorov útechou, ale aj pascou. „Na jednej strane oslobodzuje od zodpovednosti, no zároveň pripútava k alibistickej nehybnosti. Vystavené diela tak otvárajú dialóg o vzťahu človeka k vlastnému telu a k svojmu osudu. Namiesto jednoznačných odpovedí ponúkajú priestor na zamyslenie o tom, aké sú hranice našej slobody, do akej miery nás formuje telo, a do akej miery myšlienky, prípadne či je ochrana vždy žiaduca, alebo sa z nej môže stať bremeno,“ doplnili kurátori.