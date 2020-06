Nitrianska galéria predstaví tvorbu spisovateľky I. Dobrakovovej

Nitra 2. júna (TASR) – Nitrianska galéria ponúkne svojim priaznivcom aj v júni literárne stretnutie. V rámci 14. ročníka podujatia Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... už počas mája ponúkla diskusiu so spisovateľmi Silvestrom Lavríkom a Petrom Juščákom.



Moderátor Dado Nagy ponúkne 9. júna ďalšiu z besied, počas ktorej sa bude zhovárať so spisovateľkou Ivanou Dobrakovovou. „Žije, píše a prekladá knihy v talianskom Turíne. Patrí medzi najzaujímavejšie autorky strednej generácie. Bola ocenená v rôznych literárnych súťažiach. Niekoľkokrát sa dostala medzi finalistov Anasoft litera a najnovšie získala Cenu Európskej únie za literatúru,“ informovali organizátori podujatia.



Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... sa koná v Nitrianskej galérii od roku 2006. Projekt sa zameriava hlavne na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov.