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Nitrianska galéria predstaví v priebehu leta 2 slovenské spisovateľky
Najbližšia diskusia so spisovateľkou Alexandrou Salmela sa bude v priestoroch galérie konať 23. júla.
Autor TASR
Nitra 18. júla (TASR) - Nitrianska galéria pokračuje v cykle besied so slovenskými spisovateľmi. Ako informovala, moderátor a spolutvorca dramaturgie Jozef „Dado“ Nagy pripravil na leto stretnutia s dvomi slovenskými literátkami.
Najbližšia diskusia so spisovateľkou Alexandrou Salmela sa bude v priestoroch galérie konať 23. júla. „Ďalším letným hosťom bude Nicol Hochholcerová, s ktorou sa čitatelia môžu stretnúť 20. augusta. V jesennej časti podujatia sa budeme 17. septembra zhovárať s Tomášom Hudákom, 22. októbra s Petrom Gettingom a 19. novembra s Petrom Balkom,“ uviedli organizátori.
Podujatie s názvom Cyklus besied 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii už od roku 2006. Projekt sa primárne zameriava na súčasnú domácu literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. „Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov,“ doplnila Nitrianska galéria.
Najbližšia diskusia so spisovateľkou Alexandrou Salmela sa bude v priestoroch galérie konať 23. júla. „Ďalším letným hosťom bude Nicol Hochholcerová, s ktorou sa čitatelia môžu stretnúť 20. augusta. V jesennej časti podujatia sa budeme 17. septembra zhovárať s Tomášom Hudákom, 22. októbra s Petrom Gettingom a 19. novembra s Petrom Balkom,“ uviedli organizátori.
Podujatie s názvom Cyklus besied 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii už od roku 2006. Projekt sa primárne zameriava na súčasnú domácu literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. „Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov,“ doplnila Nitrianska galéria.