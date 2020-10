Nitrianska galéria presúva prednášky o umení na internet

Nitra 4. októbra (TASR) – Nitrianska galéria presúva pravidelný cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení do online priestoru. Reaguje tak na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19.



Galéria pripravuje cyklus už viac ako deväť rokov so zameraním na rôzne médiá a témy. Tento rok sa sústreďuje na maľbu. „Prednášky a prezentácie renomovaných odborníkov v oblasti umenia si budú môcť záujemcovia pozrieť z pohodlia domova na našej webovej stránke a na sociálnych sieťach. Veríme, že vďaka online forme sprístupníme prednášky širšiemu publiku, pričom ich kvalita a prínos ostanú nezmenené,“ informovala galéria.



Organizátori prednáškového cyklu zároveň pozvali na sledovanie prvej online prednášky, ktorá sa bude konať 6. októbra o 18. hodine. „Bude kunsthistorickou sondou Silvie L. Čúzyovej do histórie, tradície a vízie Medzinárodného maliarskeho sympózia v renesančnom kaštieli v Moravanoch nad Váhom,“ pripomenula galéria.