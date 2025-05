Nitrianska galéria pripravila cyklus besied so spisovateľmi

Nitra 19. mája (TASR) - Nitrianska galéria pripravila 19. ročník Cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... Ako informovala, moderátorom besied s literárnymi hosťami je opäť Dado Nagy.



Prvá diskusia s Veronikou Dianiškovou sa uskutočnila 12. mája počas Týždňa Nitrianskej galérie. Nasledujúca beseda sa bude konať 12. júna, keď sa s čitateľmi bude zhovárať Veronika Šikulová. „Diskusie so spisovateľmi budú prebiehať raz mesačne. Do konca roka budú ďalšími hosťami Nitrianskej galérie Lukáš Cabala, Barbora Hrínová, Silvester Lavrík, Ivan Štrpka, Alena Sabuchová a Daniela Kapitáňová,“ uviedli organizátori.



Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006. „Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov,“ doplnila Nitrianska galéria.