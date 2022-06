Nitrianska galéria pripravila ďalší ročník besied so spisovateľmi

Nitra 2. júna (TASR) – Nitrianska galéria otvorí v júni 16. ročník rozhovorov so spisovateľmi s názvom 4-3-2-1... cyklus literárnych besied. Konať sa budú konať vonku na Samovej ulici 1 pod Nitrianskym hradom. V prípade nepriazne počasia sa podujatie presunie do výstavných priestorov Nitrianskej galérie.



Prvá beseda sa uskutoční 22. júna, keď sa moderátor Dado Nagy bude rozprávať s Viliamom Klimáčkom. "Zakladateľ divadla GUnaGU dodnes pôsobí ako jeho umelecký šéf, dramaturg, scenárista, režisér i herec. Spolupracuje s ďalšími divadlami na Slovensku a v Česku. Píše tiež pre rozhlas a televíziu. Venuje sa písaniu rôznych žánrov, medzi ktoré patria dráma, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba i scenáristika," uviedli organizátori.



Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006 a nadväzuje na predošlú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. "Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov," informovala Nitrianska galéria.