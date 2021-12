Nitrianska galéria pripravila online výstavu Tvoriť môže každý

Nitra 6. decembra (TASR) - V Nitrianskej galérii v týchto dňoch sprístupnili záverečnú výstavu 13. ročníka vzdelávacieho projektu Tvoriť môže každý. Pre aktuálne pandemické opatrenia ponúka galéria prehliadku výstavy vo virtuálnom priestore.



Projekt Tvoriť môže každý je venovaný žiakom so špeciálnymi potrebami. Do aktuálneho ročníka sa prihlásili štyri školy. Ako informovala galéria, z Nitry to bola Spojená škola internátna Červeňova 42, Spojená škola Mudroňova 1, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Špitálska 6 a zo Šurian Špeciálna základná škola Jesenského 13.



Okrem prác absolventov vzdelávacieho projektu sú na výstave prezentované aj diela zo zbierky galérie. „Ide o práce Ladislava Gudernu, Martina Benku, Henricha Fielesa, Agneše Sigetovej a Emőke Vargovej. Sú to diela, na ktoré žiaci vzdelávacieho projektu najčastejšie výtvarne reagovali,“ uviedla galéria.