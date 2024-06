Nitrianska galéria pripravila pre deti letný výtvarný tábor

Nitra 11. júna (TASR) - Spoznávanie umenia a rôzne tvorivé aktivity ponúkne Denný výtvarný tábor, ktorý pre deti pripravila Nitrianska galéria. Ako informovala, konať sa bude od 9. do 12. júla.



Deti môžu rodičia prihlásiť do 15. júna. "Program tábora je zostavený z tvorivých, náučných a hravých aktivít, ktoré budú prebiehať v príjemných priestoroch Nitrianskej galérie a na Samovej ulici. Deťom vo veku od sedem do 12 rokov sa budú venovať výtvarní lektori Martin Daniš a Elena Tarábková," pripomenuli organizátori.