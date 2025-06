Nitrianska galéria pripravuje letné súťaže pre fotografov

Nitra 16. júna (TASR) - Nitrianska galéria pripravuje sériu podujatí zameraných na fotografiu. Ich súčasťou bude Fotodeň s výstavou fotografií, Fotomaratónom a Fotomapou.



Galéria už zverejnila výzvu, na základe ktorej môžu záujemcovia poslať po desať fotografií do súťaže Fotka na sieti. „Fotky v elektronickej podobe a s vysokým rozlíšením je potrebné poslať do 20. júna prostredníctvom akéhokoľvek úložiska so svojím menom a mobilným kontaktom na mailovú adresu: kultura@nitrianskagaleria.sk. Téma fotografií nie je stanovená. V rámci výzvy vytlačíme a vystavíme po desať fotografií na formát A4 desiatim fotografom, ktorých vyberie odborná porota,“ informovali organizátori.



Samotný Fotodeň bude 5. júla, keď sa uskutoční aj výstava Fotka na sieti. „Konať sa bude aj Fotomaratón, v rámci ktorého budú účastníci fotiť zadané témy. Ich práce následne vyhodnotí porota. Ďalšou aktivitou bude Fotomapa. Súťažiaci dostanú za úlohu v určenom čase vyfotografovať konkrétne lokality v Nitre. Každý potom prinesie svoje výtvory na vyhodnotenie porotou,“ doplnili organizátori.



Sprievodným podujatím Fotodňa bude workshop Kyanoportrét, ktorý sa bude konať 2. júla. „Pôjde o fotoportrét doplnený o výtvarné prvky kyanotypie. Fotografie, z ktorých sa budú vytvárať kyano portréty, treba zaslať do 20. júna,“ pripomenula galéria.