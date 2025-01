Nitrianska galéria pripravuje v roku 2025 štyri kolektívne výstavy

Nitra 9. januára (TASR) - Nitrianska galéria pripravuje v roku 2025 štyri výstavy. Prvú sprístupní od 14. marca do 15. júna v priestore Galérie mladých. Ako informovali organizátori, expozícia s názvom Vaše problémy na naše hlavy predstaví diela študentiek Katedry grafiky i Ateliéru grafiky a vizuálnej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici. "Výstava je upozornením na skutočnosti, ktoré mladé ženy obklopujú, či už to bol moment, dlho pretrvávajúca situácia alebo každodenná realita," informovala galéria.



Výstavu s názvom Ako ich nepoznáme sprístupní galéria vo svojich Reprezentačných sálach od 13. júna do 2. novembra. "Projekt je súčasťou cyklu výstav, ktorý vzniká pri príležitosti 60. výročia založenia Nitrianskej galérie. Expozícia bude ťažiskovo vychádzať zo zbierkového fondu Nitrianskej galérie. Cieľom je zamerať sa na diela autorov a autoriek, ktoré sú nejakým spôsobom netypické," uviedla kurátorka Barbora Kurek Geržová.



Výstava Telo a priestor bude v Galérii mladých nainštalovaná od 27. júna do 28. septembra. "Skupinová výstava ateliéru Architextúry experimentuje so vzťahom svojich študentov a študentiek k priestoru Galérie mladých, ktorý dostanú k dispozícii. Prinesú doň objavovanie vzťahu telo - priestor," doplnili organizátori.



Ku koncu roka galéria vo svojich Reprezentačných sálach sprístupní skupinovú výstavu s názvom Legenda o (regionálnom) umelcovi. Potrvá od 13. decembra 2025 do 24. mája 2026. "Takmer 50 autorov, ktorí majú rôzne väzby s nitrianskym regiónom, bude prezentovaných v zaujímavom kurátorskom podaní," doplnila galéria.