Nitrianska galéria pripravuje výstavu venovanú emóciám v umení

Nitra 29. mája (TASR) - Nitrianska galéria pripravuje kolektívnu výstavu s názvom (Ne)buď precitlivený. Emócie v umení. V Reprezentačných priestoroch galérie bude sprístupnená od 28. júna do 29. septembra.



Ako uviedla kurátorka Barbora Kurek Geržová, výstava bude skúmať prítomnosť emócií v tvorbe umelcov a umelkýň 20. storočia a súčasnosti. "Na jednej strane pôjde o mapovanie diel, v ktorých sú emócie vyjadrené explicitne a jasne, kde sa stávajú témou samou o sebe," vysvetlila.



Druhou témou výstavy bude otázka, či sú emócie prítomné aj v dielach, ktoré s nimi na prvý pohľad nie sú spájané. "Pozrieme sa na to, ako emócie v umení vnímali rôzne umelecké smery, teoretici i samotní umelci či umelkyne, a to v širšom kontexte dejín umenia," doplnila Kurek Geržová.