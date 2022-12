Nitrianska galéria sprístupní spoločnú výstavu deviatich umelcov

Nitra 15. decembra (TASR) - Nitrianska galéria vo štvrtok sprístupní kolektívnu výstavu s názvom Ťažko je ľahko žiť. V Reprezentačných sálach galérie potrvá do 19. februára.



Nová expozícia predstaví diela deviatich autorov. "Pôjde o vizuálnu výstavnú poému, ktorá ponúkne viaceré autorské prezentácie. Umelci v nich reagujú na rôzne životné situácie a emócie v živote človeka," uviedli kurátorky výstavy Ľudmila Kasaj Poláčková a Dominika Kuchynková.



Ako pripomenuli, vystavujúci výtvarníci žijú svoje bežné životy, ktoré sú však späté s ich umeleckým sebavyjadrením. "Práve to sa v obyčajnej každodennosti môže javiť ako abnormalita. Koľko takých abnormalít dokáže uniesť ľudské bytie? Sme to my, ktorí rozhodujeme o svojom živote, alebo si len naivne myslíme, že všetko máme vo svojich rukách? Aj to sú otázky, ktorými sa vystavujúci umelci vo svojich dielach zaoberajú," skonštatovali kurátorky.