Nitrianska galéria sprístupní študentskú výstavu Štvrtá dimenzia

Nitra 9. februára (TASR) - Štvrtá dimenzia je názov výstavy, ktorú vo štvrtok popoludní sprístupní Nitrianska galéria. Ako informovali organizátori, ponúkne výber aktuálnej tvorby deviatich študentov Ateliéru slobodnej kreativity 3D Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.



Výstava potrvá v priestore Galérie mladých do 6. apríla. Ponúka výber semestrálnych prác vytvorených v časovom rozmedzí približne dvoch rokov. "Doplnené sú o niekoľko dokumentácií zo školských plenérov na Gemeri. Diela reagujú na rôzne zadania alebo na študentmi voľne rozpracované témy, ako napríklad ekologická problematika, úskalia súčasnej komunikácie na sociálnych sieťach, alkoholizmus, pandémia či vojna na Ukrajine," uviedol kurátor výstavy Omar Mirza.



Ako doplnil, výstava je kurátorskou sondou do aktuálneho diania v ateliéri. "A čo je to tá štvrtá dimenzia? Keďže žijeme v trojrozmernom priestore, štvrtú dimenziu si vieme predstaviť len s ťažkosťami, pozorovať ju nedokážeme vôbec. Niektorí ľudia vnímajú štvrtú dimenziu aj ako duchovný či metafyzický priestor. V súvislosti s touto výstavou môže byť našou štvrtou dimenziou sloboda," vysvetlil Mirza.