Nitrianska galéria sprístupní tri nové výstavy

Nitra 21. novembra (TASR) - Nitrianska galéria vo štvrtok slávnostnou vernisážou otvorí tri nové výstavy. Sprístupnené budú v Reprezentačných sálach, v priestore Salónu i Galérie mladých.



Viac ako 200 diel od vyše 100 autorov ponúkne Výstava bez názvu s podtitulom Vizuálna balada o jednej krajinke. V Reprezentačných sálach galérie potrvá do 27. apríla 2025. "Táto výstava je vytvorená ako prvá zo série výstav plánovaných k 60. výročiu galérie. Predstaví diela zo zbierkového fondu, ktoré pochádzajú od konca 18. storočia až po súčasnosť," uviedla galéria.



Výstava s názvom (Vo) vnútri je umiestnená v priestore Galérie mladých, kde potrvá do 23. februára 2025. Predstaví tvorbu združenia WOVEN a diela jeho členiek Danice Pištekovej, Anny Cséfalvay, Marianny Maczovej a Veronika Michalíkovej.



Vo výstavnom priestore Salón otvorí galéria expozíciu s názvom Nezabíjajte vtáčika O. D. Predstaví v nej tvorbu Oresta Dubaya, ktorý patrí medzi významných predstaviteľov slovenskej povojnovej grafiky. "Zanechal po sebe výrazné umelecké dielo plné humanistických odkazov reflektujúcich na človeka a spoločnosť," uviedla kurátorka Ľudmila Kasaj Poláčková. Ako doplnila, výstava potrvá v Salóne Nitrianskej galérie do 22. februára 2026.