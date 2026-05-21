Nitrianska galéria spúšťa cyklus besied so slovenskými spisovateľmi
Autor TASR
Nitra 21. mája (TASR) - Nitrianska galéria pripravila 20. ročník Cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... Moderátorom besied s literárnymi hosťami bude opäť Dado Nagy.
Ako galéria informovala, jubilejný ročník sa začína vo štvrtok v priestoroch na Samovej ulici 1. „Prvým hosťom moderátora Dada Nagya bude slovenský spisovateľ a novinár Márius Kopcsay,“ uviedli tvorcovia.
Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006. „Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach,“ doplnila Nitrianska galéria.
