Nitrianska galéria spúšťa cyklus besied so slovenskými spisovateľmi

Nitrianska galéria. Foto: TASR - Daniel Veselský

Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006.

Nitra 21. mája (TASR) - Nitrianska galéria pripravila 20. ročník Cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... Moderátorom besied s literárnymi hosťami bude opäť Dado Nagy.

Ako galéria informovala, jubilejný ročník sa začína vo štvrtok v priestoroch na Samovej ulici 1. „Prvým hosťom moderátora Dada Nagya bude slovenský spisovateľ a novinár Márius Kopcsay,“ uviedli tvorcovia.

Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006. „Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach,“ doplnila Nitrianska galéria.
