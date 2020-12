Nitrianska galéria ukončí tohtoročný cyklus besied so spisovateľmi

Nitra 17. decembra (TASR) - Milovníci literatúry si môžu na internete pozrieť záverečnú diskusiu z cyklu rozhovorov so spisovateľmi, ktorú pripravuje Nitrianska galéria. Moderátor Dado Nagy sa v nej pozhovára so svojím posledným tohtoročným hosťom.



Na webovej stránke galérie i na jej youtube kanáli si môžu záujemcovia vypočuť rozhovor, v ktorom sa dozvedia viac o literátke Ivane Gibovej. „V rámci vedeckej činnosti sa zaoberala postmodernou prózou a súčasnou slovenskou literatúrou. Zároveň sa intenzívne venuje prozaickej tvorbe. Je laureátkou literárnych súťaží Poviedka, Akademický Prešov, Poetická Ľubovňa a víťazkou súťaže Debut roka a ceny René – Anasoft litera gymnazistov,“ informovala Nitrianska galéria.



Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006 a nadväzuje na predošlú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. „Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov,“ pripomína galéria.