Nitrianska galéria vydáva monografiu o Františkovi Studenom

Nitra 16. decembra (TASR) - Nitrianska galéria vydáva publikáciu venovanú výtvarníkovi Františkovi Studenému, ktorého meno kedysi niesla. Slávnostné uvedenie monografie do života sa uskutoční 22. decembra.



Ako informovala galéria, ide o prvú publikáciu, ktorá je venovaná tvorbe Františka Studeného. "Pokúša sa o doteraz najkomplexnejší pohľad na dielo a život autora. Zároveň je i prehodnotením inštitucionálnych dejín a vzťahu Nitrianskej galérie k tomuto umelcovi. Textami do monografie prispeli Ján Abelovský, Katarína Kišová, Alexandra Kusá, Renáta Niczová a Ľudmila Kasaj Poláčková," uviedla Nitrianska galéria.



František Studený sa narodil 2. júla 1911 v Novej Vsi nad Žitavou. "Vo svojej tvorbe sa venoval krajinárskej maľbe. Neustále ho fascinovali aj zátišia. Maľuje kvety, ovocie, predmety každodennej potreby, chlieb, zemiaky, ryby... Venoval sa aj figurálnej tvorbe a portrétom. Od roku 1982 do roku 1990 bola Krajská galéria v Nitre premenovaná na Galériu Františka Studeného v Nitre. V tom istom roku bola sprístupnená stála expozícia umelcovho diela, ktorý zomrel 22. decembra 1980 v Bratislave," pripomenula galéria.