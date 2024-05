Nitra 25. mája (TASR) - Nitrianska hradná jaskyňa bude voľne prístupná verejnosti. Rozhodol o tom Okresný úrad Nitra po dohode so Štátnou ochranou prírody SR, Správou slovenských jaskýň. Jaskyňa bude prístupná návštevníkom s cieľom poznávania jej prírodných a historických hodnôt, uviedol úrad vo vyhláške, ktorá nadobúda účinnosť od 1. júna tohto roka. Návštevníci sa budú môcť celoročne voľne pohybovať v časti jaskyne v dĺžke desať metrov od jej vchodu v severovýchodnej bralnatej časti hradného kopca.



Nitrianska hradná jaskyňa bola vyhlásená za prírodnú pamiatku v roku 1995. Nachádza sa v severozápadnej časti hradného vrchu, ktorý je vplyvom tektonických zlomov rozlámaný. Vchod do jaskyne leží v najväčšej pukline, začína sa vstupnou chodbou. Z nej cez spojovaciu chodbu smerom na juhozápad pokračuje Pribinova sieň ústiaca do ďalšieho vchodu, ku ktorému vedie z vonkajšej strany schodisko.



Celá jaskyňa je dlhá približne 30 metrov a pomerne suchá. Jaskyňa je významnou archeologickou lokalitou s dokladmi paleolitického osídlenia. O jej výskum sa zaslúžil Juraj Bárta (1923 - 2005).