Nitrianska hudobná jar ponúkne komornú hudbu i orchestrálne diela
Klavírna klasika v podaní Kamila Kulicha zaznie v priestoroch synagógy 26. marca.
Autor TASR
Nitra 7. marca (TASR) - Komornú hudbu, klavírne recitály i vokálne a orchestrálne diela v podaní slovenských i zahraničných interpretov ponúkne Nitrianska hudobná jar. Tohtoročný 52. ročník festivalu sa uskutoční v jedinečných priestoroch Synagógy v Nitre od 19. do 29. marca, informovala radnica.
Vo štvrtok 19. marca ponúkne Capella Istropolitana s umeleckým vedúcim Robertom Merečkom a klaviristom Vladyslavom Panchenkom diela I. Zeljenku, P. Breinera a A. Piazolliho. V nedeľu 22. marca predstaví klenoty klasiky kontratenorista Matej Benda a klavirista Peter Šandor.
Klavírna klasika v podaní Kamila Kulicha zaznie v priestoroch synagógy 26. marca. Festival vyvrcholí Hudobnou galériou VŠMU v nedeľu 29. marca. Medzi účinkujúcimi sa predstavia Anna Štibraná, Silvia Cibulová, Bohuslav Sosna, Jaroslav Remenár (klavír), gitarové duo Adrii Meshko a Edita Kollárová, Anastasiia Halma, Klára Šmátralová (spev), Ladislav Fančovič (saxofón), Jana Macíková (husle) a spevácky zbor Cantiamo VŠMU s dirigentom Ladislavom Kaprinayom.
Tradičnou súčasťou festivalovej atmosféry bude aj podujatie Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre - ZUŠ Classica Nitra 2026. Festival hudby žiakov, pedagógov a ich hostí ponúkne priestor mladým talentom i skúseným pedagógom od 13. do 16. apríla.
