Nitrianska hudobná jeseň ponúkne šesť koncertov vážnej hudby
Spevák Peter Mikuláš a klaviristka Jana Nagy-Juhász odohrajú svoj koncert 19. októbra a 23. októbra sa nitrianskemu publiku predstaví Spectrum Quartet.
Autor TASR
Nitra 30. septembra (TASR) - Vystúpením zoskupenia Hudobný ansámbel sa 9. októbra začne v Nitre jubilejný 20. ročník festivalu Nitrianska hudobná jeseň. Ako informovala radnica, v priestoroch synagógy ponúkne celkovo šesť koncertov klasickej hudby v podaní slovenských a českých umelcov.
Druhý koncert festivalu sa bude konať 12. októbra. Predstavia s na ňom dvaja českí interpreti, kontrabasista Marek Švestka a harfistka Ivana Švestková. Sopranistku Adrianu Banásovú, huslistu Lukáša Szentkeresztyho a klaviristu Petra Pažického si diváci môžu vypočuť 16. októbra.
Spevák Peter Mikuláš a klaviristka Jana Nagy-Juhász odohrajú svoj koncert 19. októbra a 23. októbra sa nitrianskemu publiku predstaví Spectrum Quartet. Záverečný koncert 20. ročníka Nitrianskej hudobnej jesene sa bude konať 26. októbra. Predstaví sa na ňom Brno Contemporary Orchestra z Českej republiky.
