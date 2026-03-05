< sekcia Regióny
Nitrianska investičná odkúpi športovú halu na Klokočine, vezme si úver
Rozhodli o tom poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva vo štvrtok.
Autor TASR
Nitra 5. marca (TASR) - Mesto Nitra získa športovú halu na Škultétyho ulici na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina. Odkúpi ju mestská spoločnosť Nitrianska investičná. Rozhodli o tom poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva vo štvrtok.
Hala slúži najmä na tréningy a športové aktivity na ľadovej ploche, vrátane verejného korčuľovania, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Nitrianska investičná ju odkúpi za 2,4 milióna eur bez DPH. Na kúpu si vezme úver. Odkúpením tréningovej hokejovej haly samospráva získa priamu kontrolu nad jej prevádzkou, údržbou aj ďalším rozvojom.
Majiteľ halu nevyužíval. Mesto Nitra si ju skúšobne vzalo do prenájmu a vlani v októbri spustilo do prevádzky. Odkúpením chce samospráva zabezpečiť stabilnú budúcnosť tohto športového zariadenia. Využívajú ho najmä mládežnícke hokejové tímy, športové kluby, univerzitná aj amatérska liga i verejnosť. Záujem o tréningy tu majú aj hokejistky.
