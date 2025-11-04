< sekcia Regióny
Nitrianska komunitná nadácia podporí grantmi aktivity mladých ľudí
Zapojiť sa do nej môžu najmä žiaci a študenti nitrianskych základných a stredných škôl.
Autor TASR
Nitra 4. novembra (TASR) - Mladí ľudia vo veku od 13 do 20 rokov v Nitre môžu získať grant na svoje verejnoprospešné aktivity. Nitrianska komunitná nadácia (NKN) vyhlásila grantovú výzvu v rámci programu Mladí nitrianski filantropi.
Zapojiť sa do nej môžu najmä žiaci a študenti nitrianskych základných a stredných škôl. „Neplnoletých účastníkov v projektovom tíme sprevádza dospelá osoba,“ pripomenula NKN. Ako doplnila, cieľom programu je podporiť mladých ľudí, pôsobiacich v meste Nitra, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie, aby si pripravili a realizovali vlastné dobrovoľnícke projekty.
Maximálna výška podpory je 500 eur na jeden projekt, žiadosť o grant je potrebné podať do 1. decembra. „V programe Mladí nitrianski filantropi podporíme projekty, ktoré sú zamerané na životné prostredie, šport, voľný čas, rovesnícku pomoc, podporu tým, ktorí to najviac potrebujú, a na čokoľvek iné, čo môže byť prínosom pre komunitu,“ doplnila NKN.
