Nitrianska komunitná nadácia podporí viacero projektov
Grantový program zároveň v aktuálnom ročníku rozširuje svoje zameranie i na cudzincov a ich integráciu do miestnej komunity.
Autor TASR
Nitra 20. marca (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) vyhlásila grantovú výzvu s názvom Spoznajme sa. Ako informovala, jej cieľom je podporiť sociálnu súdržnosť, inklúziu a zbližovanie komunít v okrese Nitra.
Grantový program zároveň v aktuálnom ročníku rozširuje svoje zameranie i na cudzincov a ich integráciu do miestnej komunity. „Podporíme napríklad organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, ktorých cieľom je integrácia komunít s aktívnym zapojením cudzincov i zdieľanie skúseností a zručností medzi generáciami,“ uviedla NKN.
Podporená môže byť aj realizácia vzdelávacích aktivít, jazykových kurzov spojených s interkultúrnym učením, organizovanie víkendových vzdelávacích pobytov, letných jazykových táborov a škôl, adaptačných workshopov, voľnočasových aktivít, vytváranie komunitných priestranstiev i úprava existujúcich verejných priestorov so zapojením komunity cudzincov.
„Grantový program Spoznajme sa vstupuje už do svojho tretieho ročníka. Od jeho začiatku vidíme, že je oň veľký záujem zo strany aktívnych občanov Nitry aj zástupcov zahraničných komunít,“ uviedla správkyňa NKN Ľubica Lachká.
Ako doplnila, maximálna výška grantu je 2000 eur na jeden projekt. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 30. apríla. „Do výzvy sa môžu zapojiť cudzinci, deti, mládež, rodiny, seniori, zdravotne znevýhodnení i majoritná komunita v okrese Nitra,“ doplnila NKN.
