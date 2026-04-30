Štvrtok 30. apríl 2026
Nitrianska komunitná nadácia podporí 9 projektov z programu Eko ďalej

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Cieľom grantového programu je podporovať aktivity a kreatívne nápady občanov Nitry pri zvyšovaní ochrany biodiverzity či znižovaní emisií oxidu uhličitého a prispôsobenia sa klimatickej zmene.

Nitra 30. apríla (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) podporila v rámci grantového programu Eko ďalej Nitra 2026 deväť verejnoprospešných projektov celkovou sumou 24.301 eur. Ako nadácia informovala, do programu bolo prihlásených celkovo 20 žiadostí o grant.

Cieľom grantového programu je podporovať aktivity a kreatívne nápady občanov Nitry pri zvyšovaní ochrany biodiverzity či znižovaní emisií oxidu uhličitého a prispôsobenia sa klimatickej zmene. „Podporené boli aj projekty zamerané na minimalizáciu tvorby odpadu a zefektívnenie separovaného zberu i na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta,“ uviedla NKN.

Program má tiež ambíciu motivovať občanov Nitry, aby aktívne participovali pri ochrane a tvorbe životného prostredia, a tým zlepšovali kvalitu života v meste. „Tohtoročné projekty boli kvalitne spracované a bolo cítiť, že žiadatelia premýšľajú systematicky nad reálnym prínosom pre životné prostredie aj komunitu v Nitre. Veríme, že ich realizácia bude mať dlhodobý pozitívny efekt na kvalitu života v meste,“ skonštatovala členka výberovej komisie programu Eko ďalej Nitra Jana Bojdová.
