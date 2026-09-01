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Nitrianska komunitná nadácia podporí projekty v Hurbanove

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Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) s planetáriom a so stálou expozíciou uhorského fyzika a astronóma Mikuláša Thegeho Konkolyho v Hurbanove. Foto: EASYFOTO TASR - Ladislav Vallach

O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie so sídlom v Hurbanove i neformálne skupiny občanov mesta.

Autor TASR
Hurbanovo 1. septembra (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) zverejnila grantovú výzvu s názvom Tu sme doma. V rámci nej podporí verejnoprospešné projekty v Hurbanove.

Ako NKN informovala, cieľom programu je podporiť aktívnych obyvateľov Hurbanova a ich nápady, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia, adaptácii na klimatické zmeny, skvalitneniu verejných priestorov a rozvoju komunitného života.

O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie so sídlom v Hurbanove i neformálne skupiny občanov mesta. „Maximálna výška grantu je 4000 eur na jeden projekt. Uzávierka grantového programu je 7. októbra 2026,“ doplnila NKN.
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