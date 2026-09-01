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Nitrianska komunitná nadácia podporí projekty v Hurbanove
O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie so sídlom v Hurbanove i neformálne skupiny občanov mesta.
Autor TASR
Hurbanovo 1. septembra (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) zverejnila grantovú výzvu s názvom Tu sme doma. V rámci nej podporí verejnoprospešné projekty v Hurbanove.
Ako NKN informovala, cieľom programu je podporiť aktívnych obyvateľov Hurbanova a ich nápady, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia, adaptácii na klimatické zmeny, skvalitneniu verejných priestorov a rozvoju komunitného života.
O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie so sídlom v Hurbanove i neformálne skupiny občanov mesta. „Maximálna výška grantu je 4000 eur na jeden projekt. Uzávierka grantového programu je 7. októbra 2026,“ doplnila NKN.
Ako NKN informovala, cieľom programu je podporiť aktívnych obyvateľov Hurbanova a ich nápady, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia, adaptácii na klimatické zmeny, skvalitneniu verejných priestorov a rozvoju komunitného života.
O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie so sídlom v Hurbanove i neformálne skupiny občanov mesta. „Maximálna výška grantu je 4000 eur na jeden projekt. Uzávierka grantového programu je 7. októbra 2026,“ doplnila NKN.