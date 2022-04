Nitrianska komunitná nadácia podporila projekty zamerané na vzdelanie

Nitra 13. apríla (TASR) – Nitrianska komunitná nadácia (NKN) odovzdala finančnú podporu projektom, ktoré uspeli v grantovej výzve Inovatívne s Foxconnom. Do výzvy sa prihlásilo 22 verejnoprospešných projektov. Granty v celkovej výške 9000 eur si rozdelilo sedem z nich.



NKN podporí v aktuálnom ročníku grantového programu päť projektov zameraných na vzdelávanie a dva v oblasti ochrany životného prostredia. "Všetky prinášajú inovatívne nápady nitrianskych komunít a zároveň spájajú aktívnych ľudí. Projekty po realizácii oživia vzdelávanie v meste a urobia Nitru krajšou," konštatoval jeden z donorov programu Ladislav Procházka.



Podľa slov projektovej manažérky nadácie Evy Vargovej sa tento rok do grantovej výzvy prihlásilo veľa kvalitných projektov. "Výberová komisia mala preto naozaj ťažkú úlohu. Radi sme podporili každý z nich, ale to nie je množné. Veríme, že výber bol správny a už teraz sa tešíme na výsledky, ktoré projekty prinesú," dodala Vargová.