Nitrianska komunitná nadácia podporila projekty mladých filantropov

Nitra 6. júla (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) podporila v rámci grantového programu Mladí nitrianski filantropi 13 projektov celkovou sumou 12.000 eur. Ako uviedla NKN, program sa uskutočňuje v spolupráci s mestom Nitra a s finančnou podporou organizácie UNICEF.



Cieľom programu je podporiť kreativitu a šikovnosť mladých ľudí, pôsobiacich v meste, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo pre svoje okolie. "Mladí ľudia sú hnacou silou mnohých komunitných aktivít zameraných na sociálnu inklúziu a podporu prijímania rozmanitosti. Sme preto veľmi hrdí na to, že môžeme byť partnerom mesta Nitra a NKN v tomto programe," povedala koordinátorka programov UNICEF na podporu utečencov na Slovensku Michaela Bauer.



Do výzvy sa mohli zapojiť mladí ľudia vo veku od 13 do 25 rokov. Sú medzi nimi predovšetkým žiaci a študenti nitrianskych základných a stredných škôl i univerzít. "Súčasťou programu je aj neformálne vzdelávanie, ktoré je dobrovoľné a bezplatné. V rámci neho účastníci získali základné vedomosti z projektového manažmentu, ktoré pretavili do prípravy vlastného projektu," doplnila NKN.