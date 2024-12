Nitrianska komunitná nadácia podporila štyri verejnoprospešné projekty

Nitra 4. decembra (TASR) - Členovia Klubu darcov Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) rozhodli o podpore štyroch projektov, ktoré získajú dotácie v celkovej sume 6894 eur. Ako informovala NKN, peniaze do grantového programu darovalo 159 individuálnych a kolektívnych darcov.



Prvé miesto v hlasovaní získal projekt Pomoc ľuďom v núdzi. Občianske združenie Podaj mi ruku naň získalo 2000 eur. Rovnakú sumu dostane aj Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Nitra na realizáciu Včelárskych slávností.



Projekt Tvoríme spolu komunitu detí so zdravotným postihnutím, ktorého autorom je Effeta - stredisko Sv. Františka Saleského, získal od Klubu darcov 1447 eur. Grant v rovnakej hodnote dostane aj zámer revitalizácie územia kameňolomu Malá skalka v Nitre, ktorý pripravuje Nitrianska organizácia cestovného ruchu.



Klub darcov NKN je grantový program, ktorý umožňuje individuálnym darcom, aby podporili dobré nápady pre rozvoj Nitry. "Členovia klubu finančne prispievajú do programu na verejnoprospešné projekty a zároveň, prostredníctvom hlasovania, rozhodujú o tom, ktoré z nich budú podporené. O priazeň darcov sa tento rok uchádzalo desať projektov," doplnila NKN.