Nitrianska komunitná nadácia ponúka granty na rozvoj vzdelávania

Nitra 7. septembra (TASR) – Nitrianska komunitná nadácia (NKN) finančne podporí verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity na základných školách. V rámci grantovej výzvy s názvom Strecha pre váš nápad môžu získať dotáciu do 1000 eur rôzne projekty zamerané na skvalitnenie života v školskom prostredí.



Cieľom programu je aktivizovať žiakov a učiteľov, aby sami identifikovali, čo im v škole chýba a čo by chceli na školách zlepšiť. „Podporované budú projekty, ktoré rozvíjajú aktívnu spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi pri vzdelávaní, ochrane a tvorbe životného prostredia a podpore a rozvoji telesnej kultúry,“ informovala NKN.



O granty môžu do 2. októbra požiadať základné školy v Nitrianskom kraji a neformálne skupiny pôsobiace na školách. „Projekty musia byť realizované od 1. novembra. Musia mať finančnú alebo nefinančnú spoluúčasť minimálne desať percent,“ upozornila NKN.