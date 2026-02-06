< sekcia Regióny
Nitrianska komunitná nadácia sa zapojila do programu Stronger Roots
Nitra 6. februára (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) sa zapojila do medzinárodného programu Stronger Roots. Zameraný je na posilňovanie organizácií občianskej spoločnosti.
Podľa NKN je cieľom, aby tieto organizácie mali pevnejšie „korene“ v komunitách, v ktorých pôsobia. „Dôležité sú silné vzťahy s ľuďmi, dôvera verejnosti a schopnosť dlhodobo a udržateľne napĺňať svoje poslanie. Stronger Roots spája finančnú podporu so vzdelávaním, mentoringom a strategickým rozvojom organizácií. Jeho cieľom nie je len realizácia jednotlivých aktivít, ale najmä budovanie odolných, stabilných a otvorených organizácií, ktoré dokážu lepšie reagovať na potreby komunity,“ uviedla NKN.
Nadácia v rámci programu realizuje projekt Udržateľná a odolná komunitná nadácia. Jeho cieľom je posilniť vzťahy s dobrovoľníkmi, podporovateľmi, darcami i užívateľmi grantov. „Projekt je pre NKN kľúčový. Pomáha nám rásť nielen organizačne, ale najmä vzťahovo a to smerom k ľuďom, ktorí stoja za našimi aktivitami a spolu s nami chcú meniť svoje okolie k lepšiemu. Okrem nových nástrojov a procesov prináša aj rozvoj tímu vďaka mentoringu, konzultáciám a medzinárodnej výmene skúseností,“ pripomenula NKN.
