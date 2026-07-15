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Nitrianska mestská polícia chce zmodernizovať kamerový systém
Náčelník MsP upozornil aj na zastaraný kamerový systém. Mnohé z kamier, ktoré ho tvoria, boli podľa jeho slov inštalované pred 20 rokmi a je potrebné ich vymeniť za nové digitálne inteligentné kamery.
Autor TASR
Nitra 15. júla (TASR) - Nitrianska mestská polícia (MsP) potrebuje investície do modernizácie kamerového systému. Skonštatoval to náčelník MsP Erik Duchoň vo svojej analýze adresovanej mestskému zastupiteľstvu.
Ako sa v nej uvádza, potrebná je aj zmena priestorov pre ovládacie centrum mestského kamerového systému, ktoré aktuálne funguje v nevyhovujúcich podmienkach. „Vysoký počet monitorov sa nachádza v malom priestore. Je potrebné vytvoriť nové priestory ovládacieho centra, v ktorom budú sústredené všetky monitory, server a potrebná technika i miesta pre kamerových technikov,“ skonštatoval Duchoň.
Náčelník MsP upozornil aj na zastaraný kamerový systém. Mnohé z kamier, ktoré ho tvoria, boli podľa jeho slov inštalované pred 20 rokmi a je potrebné ich vymeniť za nové digitálne inteligentné kamery. „Pôvodné sú niekoľko rokov po technickej životnosti, sú často poruchové, v mnohých segmentoch neopraviteľné. Záznam z nich je nekvalitný, zrnitý a za zníženej viditeľnosti alebo v noci nie je možné spoľahlivo zistiť evidenčné číslo vozidla alebo identifikovať tvár podozrivej osoby,“ zdôraznil Duchoň.
MsP už v spolupráci s odborom projektového a strategického riadenia na mestskom úrade pripravuje projekt na nový kamerový systém. Financovaný má byť z Programu Slovensko. „Presnú cenu za realizáciu určí až verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota projektu je približne 2,5 milióna eur,“ doplnil Duchoň.
Ako sa v nej uvádza, potrebná je aj zmena priestorov pre ovládacie centrum mestského kamerového systému, ktoré aktuálne funguje v nevyhovujúcich podmienkach. „Vysoký počet monitorov sa nachádza v malom priestore. Je potrebné vytvoriť nové priestory ovládacieho centra, v ktorom budú sústredené všetky monitory, server a potrebná technika i miesta pre kamerových technikov,“ skonštatoval Duchoň.
Náčelník MsP upozornil aj na zastaraný kamerový systém. Mnohé z kamier, ktoré ho tvoria, boli podľa jeho slov inštalované pred 20 rokmi a je potrebné ich vymeniť za nové digitálne inteligentné kamery. „Pôvodné sú niekoľko rokov po technickej životnosti, sú často poruchové, v mnohých segmentoch neopraviteľné. Záznam z nich je nekvalitný, zrnitý a za zníženej viditeľnosti alebo v noci nie je možné spoľahlivo zistiť evidenčné číslo vozidla alebo identifikovať tvár podozrivej osoby,“ zdôraznil Duchoň.
MsP už v spolupráci s odborom projektového a strategického riadenia na mestskom úrade pripravuje projekt na nový kamerový systém. Financovaný má byť z Programu Slovensko. „Presnú cenu za realizáciu určí až verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota projektu je približne 2,5 milióna eur,“ doplnil Duchoň.