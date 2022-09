Nitrianska mestská tržnica bude dejiskom háčkovacieho maratónu

Nitra 26. septembra (TASR) - Na nitrianskej mestskej tržnici bude v utorok 27. septembra maratón háčkovania. Ako uviedli organizátori z Kreatívneho centra Nitra, konať sa bude od 10.00 do 15.00 h. Cieľom maratónu je uháčkovať 200 štvorčekov, ktoré budú neskôr spojené do spoločného komunitného diela podľa vopred stanoveného dizajnu.



"Počas nepretržitého päťhodinového maratónu háčkovania môžu účastníci kedykoľvek prísť a odísť," informovali organizátori.



Súčasťou podujatia je aj súťaž, ktorá bude prebiehať v dvoch kategóriách. "Bude to strihanie a príprava materiálu, hodnotiť sa bude počet nastrihaných a následne namotaných klbiek. Druhou kategóriou je háčkovanie štvorčekov. Tu sa bude samozrejme hodnotiť počet uháčkovaných štvorcov počas maratónu," doplnili organizátori.