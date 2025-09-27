< sekcia Regióny
Nitrianska MHD oslávi storočnicu linkou 100 i výstavou veteránov
Ako pripomenula radnica, prvá autobusová linka začal v meste jazdiť v septembri 1925.
Autor TASR
Nitra 27. septembra (TASR) - Nitrianska mestská hromadná doprava (MHD) si počas víkendu pripomenie svoju storočnicu. Oslávi ju výstavou autobusov i mimoriadnou linkou číslo 100, ktorá bude premávať iba 27. a 28. septembra.
Ako pripomenula radnica, prvá autobusová linka začal v meste jazdiť v septembri 1925. „Koncesia bola udelená na trasu železničná stanica - námestie - Zobor. Už 100 rokov je tak MHD neoddeliteľnou súčasťou rozvoja Nitry. Poskytuje spoľahlivý a dostupný spôsob prepravy do práce, do školy, za službami alebo za zábavou,“ skonštatoval magistrát.
Mimoriadna linka 100 bude v sobotu a nedeľu jazdiť každých 30 minút od 10.00 do 17.00 h. Premávať bude zo železničnej stanice na Ulicu Fraňa Mojtu, cez mestský park k Divadlu Andreja Bagara a späť. Záujemcovia si okrem toho budú môcť pozrieť aj autobusy, ktoré brázdili cesty od polovice 20. storočia až po súčasnosť. „Historické vozidlá budú vystavené na Svätoplukovom námestí v nedeľu 28. septembra. Zapožičali ich kluby i súkromní zberatelia zo Slovenska a Česka,“ uviedlo občianske združenie Veterány.eu spolu s dopravcom Transdev Nitra.
