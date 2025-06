Nitrianska nadácia podporí projekty z grantového programu Klub darcov

Nitra 16. júna (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) vyhlásila grantovú výzvu Klub darcov. Jej cieľom je podpora originálnych nápadov verejnosti a organizácií na zlepšenie života v Nitre. Ako NKN informovala, maximálna výška grantu na jeden projekt je 2000 eur, uzávierka podávania žiadostí je 11. júla.



„V tomto ročníku programu Klub darcov podporíme aktivity, ktoré prinášajú úžitok širšej verejnosti a riešia konkrétny problém aktívnym zapojením samotných obyvateľov do realizácie. Do výzvy sa môžu zapojiť neziskové organizácie so sídlom v meste Nitra alebo v okrese Nitra a tiež neformálne skupiny občanov,“ uviedla NKN.



Granty je možné žiadať na podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv, poskytovanie sociálnej pomoci i sociálnu inklúziu cudzincov v komunite. „Využiť sa môžu aj na aktivity, ktoré sú zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia, podporu aktívnej kultúry a zachovanie kultúrnych hodnôt, na rozvoj telesnej kultúry i ochranu a podporu zdravia,“ doplnila NKN.