Nitrianska nadácia podporí projekty zamerané na zbližovanie komunít
Autor TASR
Nitra 8. apríla (TASR) - Organizácie i neformálne skupiny občanov môžu do 30. apríla požiadať Nitriansku komunitnú nadáciu (NKN) o dotáciu z grantového programu Spoznajme sa. Jeho cieľom je podľa NKN podporiť sociálnu súdržnosť, inklúziu a zbližovanie komunít v okrese Nitra.
Maximálna výška grantu je 2000 eur na jeden projekt. „Do výzvy sa môžu zapojiť cudzinci, deti, mládež, rodiny, seniori, zdravotne znevýhodnení i majoritná komunita v okrese Nitra. Grantový program prihliada na súčasné potreby spoločnosti a rozširuje svoje zameranie i na cudzincov a ich integráciu do miestnej komunity. Podporíme napríklad organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, ktorých cieľom je integrácia komunít s aktívnym zapojením cudzincov i výmena skúseností a zručností medzi generáciami,“ informovala NKN.
Grant môže byť udelený aj na vzdelávacie aktivity, jazykové kurzy, víkendové vzdelávacie pobyty, letné jazykové tábory a školy. „Podporené môžu byť aj adaptačné workshopy, voľnočasové aktivity, vytváranie komunitných priestranstiev i úprava existujúcich verejných priestorov so zapojením komunity cudzincov,“ doplnila NKN.
