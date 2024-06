Nitrianska nadácia podporí z grantu verejnoprospešné projekty

Nitra 29. júna (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) podporí verejnoprospešné aktivity v rámci grantového programu Klub darcov 2024. Ako informovala, uzávierka na podávanie žiadostí o dotáciu je 16. augusta. Maximálna výška grantu na jeden projekt je 2000 eur.



"Medzi podporované oblasti patrí vzdelávanie, ochrana ľudských práv, poskytovanie sociálnej pomoci, sociálna inklúzia cudzincov v komunite, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora aktívnej kultúry a zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj telesnej kultúry a ochrana a podpora zdravia," uviedla NKN.



Cieľom programu Klub darcov je podľa nadácie pomoc pri realizácii originálnych nápadov, ktoré vylepšia a rozprúdia život v Nitre. "Podporíme aktivity, ktoré prinášajú úžitok širšej verejnosti, riešia konkrétny problém aktívnym zapojením samotných obyvateľov do realizácie aktivít a prinášajú jasné riešenia a výsledky. Do výzvy sa môžu zapojiť neziskové organizácie so sídlom v meste Nitra alebo v Nitrianskom okrese a tiež neformálne skupiny občanov," doplnila NKN.