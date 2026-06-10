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Nitrianska nadácia podporila projekty zamerané na zbližovanie komunít
Program sa v tomto ročníku zameral aj na aktuálne potreby spoločnosti a rozšíril svoje zameranie na cudzincov a ich integráciu do miestnej komunity.
Autor TASR
Nitra 10. júna (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) v rámci grantového programu Spoznajme sa 2026 podporila šesť projektov celkovou sumou 11.890 eur. Ako informovala, cieľom grantového programu je pomáhať pri vytváraní sociálnej súdržnosti, inklúzie a zbližovaní komunít v okrese Nitra.
Program sa v tomto ročníku zameral aj na aktuálne potreby spoločnosti a rozšíril svoje zameranie na cudzincov a ich integráciu do miestnej komunity. „Veľmi nás teší, že tento grantový program sa z roka na rok prirodzene rozvíja a prináša nové prepojenia medzi ľuďmi v Nitre a okolí. V tomto ročníku sme sa ešte viac zamerali na podporu inklúzie cudzincov a vytváranie priestoru, kde sa ľudia rôznych kultúr môžu stretnúť, spoznať a spolu niečo zažiť. Takéto aktivity pomáhajú búrať bariéry a vytvárať mesto, v ktorom sa ľudia cítia prijatí,“ povedala správkyňa NKN Ľubica Lachká.
Do termínu uzávierky 30. apríla bolo predložených 17 projektov. Víťazov vyberala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Jaguar Land Rover, Správnej rady NKN a centra COMIN Nitra. „Podporené projekty sú zamerané na organizovanie komunitných kultúrnych a spoločenských programov i na aktivity a podujatia s aktívnym zapojením občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. Granty získali aj jazykové kurzy slovenského jazyka spojené s interkultúrnym učením a programy na prepájanie školy s komunitou,“ doplnila NKN.
Program sa v tomto ročníku zameral aj na aktuálne potreby spoločnosti a rozšíril svoje zameranie na cudzincov a ich integráciu do miestnej komunity. „Veľmi nás teší, že tento grantový program sa z roka na rok prirodzene rozvíja a prináša nové prepojenia medzi ľuďmi v Nitre a okolí. V tomto ročníku sme sa ešte viac zamerali na podporu inklúzie cudzincov a vytváranie priestoru, kde sa ľudia rôznych kultúr môžu stretnúť, spoznať a spolu niečo zažiť. Takéto aktivity pomáhajú búrať bariéry a vytvárať mesto, v ktorom sa ľudia cítia prijatí,“ povedala správkyňa NKN Ľubica Lachká.
Do termínu uzávierky 30. apríla bolo predložených 17 projektov. Víťazov vyberala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Jaguar Land Rover, Správnej rady NKN a centra COMIN Nitra. „Podporené projekty sú zamerané na organizovanie komunitných kultúrnych a spoločenských programov i na aktivity a podujatia s aktívnym zapojením občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. Granty získali aj jazykové kurzy slovenského jazyka spojené s interkultúrnym učením a programy na prepájanie školy s komunitou,“ doplnila NKN.