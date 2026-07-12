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Nitrianska nadácia podporuje dobrovoľníkov grantmi aj vzdelávaním
Dobrovoľníctvo je podľa Lachkej neoddeliteľnou súčasťou fungovania samotnej nadácie.
Autor TASR
Nitra 12. júla (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) podporuje dobrovoľníctvo prostredníctvom grantových programov, vzdelávania aj prepájania občianskych iniciatív s firemnými partnermi. Ako uviedla správkyňa nadácie Ľubica Lachká, za 25 rokov svojej činnosti investovala do komunitných projektov s vysokým podielom dobrovoľníckej práce približne 1,2 milióna eur.
Dobrovoľníctvo je podľa Lachkej neoddeliteľnou súčasťou fungovania samotnej nadácie. Jej správna rada má 11 členov, ktorí vykonávajú svoju činnosť bez nároku na odmenu. Podieľajú sa na výbere podporených projektov, nastavovaní grantových programov, organizovaní podujatí aj komunikácii s verejnosťou. NKN okrem toho zabezpečuje aj komunitné služby v kontaktnom mieste pre cudzincov COMIN Nitra.
Nadácia zároveň prepája podporené projekty s firemnými donormi a ich zamestnancami ako napríklad zapájanie sa do aktivít včelárskeho klubu na nitrianskom Zobore či pripravovaný grantový program, ktorého súčasťou bude aj podpora dobrovoľníckej práce.
Podpora dobrovoľníctva podľa Lachkej neznamená iba jednorazovú pomoc pri organizovaní podujatí. „Dôležité je vytvárať podmienky na dlhodobú spoluprácu a využívať aj odborné dobrovoľníctvo, pri ktorom môžu organizáciám pomáhať napríklad právnici, ekonómovia či ďalší odborníci. Dobrovoľníkom sa treba venovať. Ak chceme, aby zostali motivovaní, ich práca musí byť pre nich zaujímavá a zmysluplná,“ zdôraznila.
Súčasťou aktivít nadácie je aj vzdelávanie mladých dobrovoľníkov. V programe Mladí nitrianski filantropi sa učia pripravovať vlastné projekty a po ich schválení získavajú grant na ich realizáciu. Nadácia zároveň zvažuje rozšírenie vzdelávacích aktivít aj pre ďalších žiadateľov o granty, ktorí často nemajú skúsenosti s prípravou projektov.
Predsedníčka správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie Daniela Gundová považuje dobrovoľníctvo za významnú silu rozvoja mesta a regiónu. „V dobrovoľníctve sa stretávajú aktívni ľudia, ktorí chcú meniť svoje okolie k lepšiemu. Sú ochotní pripraviť projekt, zrealizovať ho a zlepšiť život v Nitre,“ skonštatovala.
Dobrovoľníctvo je podľa Lachkej neoddeliteľnou súčasťou fungovania samotnej nadácie. Jej správna rada má 11 členov, ktorí vykonávajú svoju činnosť bez nároku na odmenu. Podieľajú sa na výbere podporených projektov, nastavovaní grantových programov, organizovaní podujatí aj komunikácii s verejnosťou. NKN okrem toho zabezpečuje aj komunitné služby v kontaktnom mieste pre cudzincov COMIN Nitra.
Nadácia zároveň prepája podporené projekty s firemnými donormi a ich zamestnancami ako napríklad zapájanie sa do aktivít včelárskeho klubu na nitrianskom Zobore či pripravovaný grantový program, ktorého súčasťou bude aj podpora dobrovoľníckej práce.
Podpora dobrovoľníctva podľa Lachkej neznamená iba jednorazovú pomoc pri organizovaní podujatí. „Dôležité je vytvárať podmienky na dlhodobú spoluprácu a využívať aj odborné dobrovoľníctvo, pri ktorom môžu organizáciám pomáhať napríklad právnici, ekonómovia či ďalší odborníci. Dobrovoľníkom sa treba venovať. Ak chceme, aby zostali motivovaní, ich práca musí byť pre nich zaujímavá a zmysluplná,“ zdôraznila.
Súčasťou aktivít nadácie je aj vzdelávanie mladých dobrovoľníkov. V programe Mladí nitrianski filantropi sa učia pripravovať vlastné projekty a po ich schválení získavajú grant na ich realizáciu. Nadácia zároveň zvažuje rozšírenie vzdelávacích aktivít aj pre ďalších žiadateľov o granty, ktorí často nemajú skúsenosti s prípravou projektov.
Predsedníčka správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie Daniela Gundová považuje dobrovoľníctvo za významnú silu rozvoja mesta a regiónu. „V dobrovoľníctve sa stretávajú aktívni ľudia, ktorí chcú meniť svoje okolie k lepšiemu. Sú ochotní pripraviť projekt, zrealizovať ho a zlepšiť život v Nitre,“ skonštatovala.