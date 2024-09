Nitrianska nadácia ponúka možnosť stať sa členom Klubu darcov

Nitra 9. septembra (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) hľadá aj tento rok ľudí, ktorí chcú podporiť rôzne verejnoprospešné projekty v Nitre. Zapojiť sa môžu do programu Klub darcov, ktorý NKN každoročne organizuje.



Ako nadácia informovala, každý, kto do grantového programu prispeje sumou od jedného do 29,99 eura, sa stáva podporovateľom Klubu darcov. Darovaním sumy 30 eur a viac sa z každého stáva člen Klubu darcov. "Ako člen bude môcť v elektronickom hlasovaní rozhodnúť o tom, ktoré projekty získajú podporu a grant na svoju realizáciu. Výsledky tohto hlasovania budú vyhlásené na podujatí 30. novembra, kde budú víťazným projektom odovzdané grantové šeky," uviedla NKN.



Cieľom grantového programu Klub darcov je podpora inovatívnych, netradičných a verejnoprospešných aktivít v rôznych oblastiach. "Financie vyzbierané od darcov smerujú do projektov v oblastiach kultúry, životného prostredia, vzdelávania, voľného času, športu, zdravia či sociálnej oblasti," pripomenula NKN.