Nitrianska nadácia rozdala prvé granty zo zbierky na pomoc Ukrajine

Nitra 10. mája (TASR) – Nitrianska komunitná nadácia (NKN) udelila granty na projekty zamerané na pomoc ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny. Granty sú financované z verejnej zbierky Nitra pomáha Ukrajine, v rámci ktorej sa k 1. máju vyzbieralo takmer 2700 eur.



V rámci prvého kola grantovej výzvy NKN podporila dva projekty zamerané na pomoc Ukrajincom, ktorí našli útočisko v Nitre. Podporu v hodnote 500 eur získala Diecézna charita Nitra, ktorá hneď po príchode prvých odídencov Ukrajiny zriadila vo svojich priestoroch provizórny humanitárny sklad. „Prichádzajúcim odídencom jednorazovo zabezpečuje základnú potravinovú pomoc a hygienické potreby. Tiež zriadili malý sklad so šatstvom a základným vybavením do domácnosti. Denne do týchto priestorov prichádza v priemere 40 odídencov, ktorí sú dočasne ubytovaní v Nitre,“ uviedla NKN.



Grant v hodnote 500 eur získalo aj Centrum pre rodinu – Nitra, ktoré zastrešuje prevádzku výdajného a zberného miesta hmotnej pomoci pre ukrajinských odídencov. Otvorené je v pracovných dňoch. „Týždenne ho navštevuje približne 500 ľudí. Slúži aj na zber hmotných potrieb, ktoré sú na týždennej báze adresne posielané do ukrajinských miest. Na mieste sa strieda približne 30 dobrovoľníkov, v súčasnosti už aj z Ukrajiny. Financie budú použité na kompenzáciu nákladov spojených s prevádzkovaním miesta,“ informovala NKN.