Nitrianska nadácia zverejní v januári prvú tohtoročnú grantovú výzvu

Nitra 12. januára (TASR) – Nitrianska komunitná nadácia (NKN) v januári zverejní prvú tohtoročnú grantovú výzvu. Z programu Mením moje mesto môžu žiadatelia získať grant v maximálnej hodnote 4000 eur.



Cieľom grantového programu je podpora inovatívnych verejnoprospešných aktivít a kreatívnych nápadov obyvateľov Nitry. Granty budú pridelené predovšetkým na projekty, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste.



Jednou z úloh programu je aj motivovanie ľudí, aby sa aktívne podieľali pri zavádzaní inovácií do verejných priestorov vrátane IT aplikácií. „Medzi podporovanými aktivitami je aj ochrana životného prostredia vrátane ekologického vzdelávania a podpora komunitného života v meste,“ informovala NKN.



Program Mením moje mesto je financovaný z participatívneho rozpočtu mesta Nitra. Znamená to, že samotní občania predkladajú svoje projekty, rozhodujú o ich realizácii formou hlasovania a realizujú ich na základe dobrovoľnej práce. Na rok 2020 vyčlenilo mesto Nitra na realizáciu programu sumu 40.000 eur.