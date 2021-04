Nitrianska nemocnica chce zaviesť pružný systém služieb

Nitra 1. apríla (TASR) – Vedenie Fakultnej nemocnice v Nitre plánuje zmeny v systéme služieb lekárov. Riaditeľ Milan Dubaj hovorí, že ide o zavedenie pružnej pracovnej doby, lekári však majú obavy, že po zavedení nového systému prídu o peniaze za nadčasy.



Podľa predsedu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského sa v rozpise služieb na apríl upravujú služby tak, že sa lekárom strhávajú nadčasy a miesto nich budú mať náhradné voľno. „Tým chce riaditeľ na jednej osobe ušetriť 180 eur. Na oddeleniach, kde je nedostatok lekárov a nedá sa zabezpečiť zmena služieb, chce siahnuť na príplatky. Ide o unikátnu situáciu, neviem o žiadnej inej nemocnici, nielen v rámci Slovenska, ale aj iných krajín, kde by malo k takýmto opatreniam dôjsť,“ skonštatoval Visolajský.



Riaditeľ nitrianskej nemocnice tvrdí, že prioritným cieľom je zefektívnenie práce. Ako príklad uviedol, že pre pandémiu sa namiesto na 11 sálach momentálne operuje na piatich. Dôvodom je hlavne nedostatok anestéziológov, ktorí sú vyťažení na covidových oddeleniach. „Keď sú ochotní po službe na týchto oddeleniach prísť na operáciu, chirurgovia, ktorí by mali operovať, sú už vlastne po službe, ktorú majú od 7. do 15. hodiny. Po príchode anestéziológa z covidového oddelenia tak už lekári absolvujú popoludňajšiu operáciu v rámci nadčasov, za ktoré dostávajú príplatky. My chceme od apríla zaviesť pohyblivú pracovnú dobu, aby lekári nepracovali iba v službách od 7. do 15. hodiny, ale napríklad aj od 11. do 19. hodiny, takže operáciu by absolvovali počas svojej služby,“ vysvetlil Dubaj.



Podľa jeho slov ide o manažérske rozhodnutie, ktoré má zabezpečiť pružnejšiu a lepšiu lekársku starostlivosť. „Pre pandémiu sa nám zastavila plánovaná medicína, zastavili sa plánované operácie, obložnosť nemocnice klesla na 50 percent a aj výkonnosť v ambulantnej sfére je výrazne limitovaná. Na jednej strane narástli platy, narástli náhrady a na druhej strane je tu skupina ľudí, ktorá príde do práce a má v zásade polovičný výkon. My to musíme naozaj objektívne priznať. Na druhej strane je tu skupina zdravotníkov, ktorá je enormne unavená a ja som im nesmierne vďačný ľudsky a snažil som sa to vyjadriť aj finančne,“ skonštatoval Dubaj.



Visolajský s takýmto hodnotením situácie nesúhlasí. „Nemocnice vo všeobecnosti zápasia s nedostatkom lekárov a zdravotníkov. Nerozumiem tomu, že by v nitrianskej nemocnici boli lekári, ktorí nemajú čo robiť. Ak takí sú, mali byť prepustení,“ uviedol pre TASR. Podľa jeho slov nový systém v nitrianskej nemocnici môže spôsobiť odchod kľúčových odborníkov. „Ide o desiatky lekárov. Niektorí sú rozhodnutí nepodpísať súhlas na nadčasy, iní chcú podať výpovede. Ak sa to stane, môže byť zdravotná starostlivosť v nitrianskej nemocnici vážne ohrozená. O situácii chcem rokovať aj s ministerstvom zdravotníctva. Je nutné ju čo najskôr riešiť,“ zdôraznil Visolajský.



Riaditeľ nemocnice trvá na tom, že jeho cieľom nie je šetriť na platoch, ale zefektívniť fungovanie nemocnice. „Keď som pred rokom v apríli nastupoval do funkcie, podpisoval som financie na výplaty zamestnancov v hodnote 2,63 milióna eur. Ich počet zostal približne rovnaký, no v januári som už podpisoval výplaty v hodnote 3,78 milióna eur. Toto je zvýraznenie toho, ako som sa postavil k odmeňovaniu našich pracovníkov. Tu ide o to, že nás pandémia naučila, že nemocnica dokáže fungovať aj efektívnejšie. Systémom plávajúcich lôžok, zlučovania oddelení, presúvaním jednotlivých zamestnancov a jednotlivých činností. To nás naučil COVID-19. Naším cieľom je vniesť pružnosť do systému práce, čiže mať lekárov, sestry a pacientov tam, kde ich v tom čase potrebujeme. Ak bude na stole lepšie riešenie, som pripravený tento nový systém prehodnotiť,“ dodal Dubaj.