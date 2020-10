Nitrianska nemocnica hľadá medikov, pomohli by pri triedení pacientov

Nitra 12. októbra (TASR) – Fakultná nemocnica (FN) v Nitre hľadá dobrovoľníkov z radov študentov medicíny. Ich úlohou bude pomoc pri triáži, teda triedení akútnych pacientov prichádzajúcich do nemocnice.



Prihlásiť sa môžu študenti doktorského študijného programu v odbore všeobecné lekárstvo, ktorí majú za sebou najmenej osem semestrov. Pomôcť môžu aj študenti programu v odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorí absolvovali najmenej dva semestre. „Prihlásiť sa môžu tiež dobrovoľníci študujúci program v odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorí absolvovali časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,“ informovalo vedenie FN.



V súčasnosti už vo veľkokapacitnom odberovom mieste vypomáhajú študenti z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. „Touto cestou sme chceli osloviť aj študentov z iných univerzít, u ktorých toho času prebieha dištančná forma štúdia, ak by vedeli vypomôcť pri triáži akútnych pacientov prichádzajúcich do FN Nitra,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.