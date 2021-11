Nitrianska nemocnica je pripravená liečiť nakazených COVID-19

Nitra 3. novembra (TASR) – Fakultná nemocnica v Nitre je pripravená na liečbu pacientov, ktorí ochoreli na COVID-19. Ako uviedla jej hovorkyňa Tatiana Kubinec, nemocnica disponuje dostatočnými zásobami liekov určených na liečbu monoklonálnymi protilátkami. „Ide o lieky Casirivimab plus Imdevimab,“ informovala Kubinec.



Podľa jej slov postačujú aktuálne zásoby v nitrianskej fakultnej nemocnici pre 478 pacientov. „Táto liečba je určená pre pozitívnych pacientov na ochorenie COVID-19 potvrdených PCR testom. Podať sa musí v prvých dňoch ochorenia. Radi by sme vyzvali obvodných lekárov, aby vytypovali vhodných pacientov, kontaktovali pracovisko Infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra a dohodli termín podania liečby,“ uviedla Kubinec.



Podľa jej slov pacienti by mali spĺňať indikačné kritériá, ktorými sú vek nad 65 rokov alebo jeden z rizikových faktorov pre ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Liečba je určená pre očkovaných, ale aj neočkovaných pacientov. Samotné podanie lieku prebieha na pracovisku infekčnej kliniky nemocnice. Podáva sa jednorazovo vnútrožilovo a celý proces trvá do dvoch hodín.



Liečba má podľa Kubinec 70-percentnú úspešnosť v odvrátiteľnosti hospitalizácie či úmrtia na ochorenie COVID-19. „Zatiaľ sme túto liečbu podali dvom pacientom. Momentálne, k 3. novembru, máme hospitalizovaných dokopy 24 pacientov s ochorením COVID-19. Z nich je 21 na infekčnej klinike, z toho dvaja sú pripojení na ,high flow' a zdravotný stav troch pacientov si vyžaduje pripojenie k umelej pľúcnej ventilácii. Hospitalizovaní sú na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny,“ doplnila Kubinec.